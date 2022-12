Ambasada SAD: Pronaći mirna rješenja za političke probleme

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici pozvala je sve crnogorske čelnike i građane na nastavak razgovora i pronalaženje mirnih rješenja za političke probleme.

Građani su danas protestovali ispred zgrade Skupštine zbog ponovnog usvajanja izmjena Zakona o predsjedniku, a nakon izglasavanja Zakona došlo je do incidenata, kada su demonstranti probili zaštitnu ogradu, a policija upotrijebila suzavac.

Iz američke Ambasade su na Tviteru /Twitter/ naveli da Sjedinjene Države pozivaju na hitan povratak mirnom i konstruktivnom diskursu.

“Pozivamo sve crnogorske čelnike i građane na nastavak razgovora i pronalaženje mirnih rješenja za političke probleme”, navodi se u objavi Ambasade.

