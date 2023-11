Albanski forum podržava kandidaturu Resulbegovića

Podgorica, (MINA) – Albanski forum podržava kandidaturu Faruka Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda, saopštio je predsjednik Albanske alternative i potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj.

On je ocijenio da Resulbegović ima sve profesionalne kvalifikacije za tako značajnu funkciju.

„Resulbegović neće biti sudija samo zbog toga što je Albanac, biće sudija Ustavnog suda jer ima sve profesionalne kvalifikacije za tako značajnu funkciju“, naveo je Đeljošaj na Fejsbuku /Facebook/.

On je poručio da je kompletiranje pravosudnih institucija prioritet Vlade, kao i da zajedno u dijalogu sa opozicijom odblokiraju evropski put Crne Gore.

„Integracija i faktorizacija profesionalaca i uglednih intelektualaca pripadnika Albanskog naroda je svakim danom sve veća“, kazao je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, to je još jedan dokaz da je politika Albanskog foruma veoma superiorna i da otvara mogućnosti da kroz njihovo učešće u vlasti dođu do izražaja profesionalni kadrovi.

„Pored upravljanja opštinama, zahtjevnim ministarstvima i upravama, sada možemo dodati još jedno dostignuće, odnosno imaćemo sudiju u Ustavnom sudu“, naveo je Đeljošaj.

