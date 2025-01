Adžić: Naš cilj je da vlast poštuje Ustav, a ne radikalizacija

Podgorica, (MINA) – Blokadom Skupštine opozicija pokušava da urazumimo većinu i podsjetimo ih da je Crna Gora država u kojoj postoje institucije, rekao je poslanik Građanskog pokreta Ura Filip Adžić.

Opozicioni poslanici u utorak su ponovo prekinuli skupštinsko zasjedanje zahtijevajući od parlamenarne većine poništenje odluke Ustavnog odbora o penzionisanju sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović.

“Blokada Skupštine naš je pokušaj da urazumimo većinu i podsjetimo ih da je na njihovu žalost Crna Gora država u kojoj postoje institucije, iako ih upravo oni svakodnevno pokušavaju urušiti i da smo svi pa i oni, bez obzira što su igrom slučaja vlast, dužni poštovati Ustav i zakone”, saopštio je Adžić.

On je dodao da cilj opozicije nije radikalizacija i da nijesu srećni što građani gledaju “onakve scene” iz najvećeg zakonodavnog doma.

Adžić je rekao da su birani da štite interes građana, a da nema većeg interesa od odbrane ustavnog poretka i pravne sigurnosti svakog pojedinca.

On je kazao da ukoliko je vladajućoj većini stalo do deblokade Skupštine, usvajanja Budžeta za ovu godinu i poštovanja Ustava jednostavno mogu riješiti problem i povući odluku kojom su protivzakonito preuzeli nadležnosti Ustavnog suda.

“Do tog momenta koristićemo sva moguća zakonita sredstva da ih spriječimo u pokušaju da Crnu Goru i institucije bace na koljena”, zaključio je Adžić.

