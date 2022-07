Abazović: Ubrzati procedure za izbor nosilaca pravodusnih funkcija

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović apelovao je danas na poslanike da, koliko je moguće, ubrzaju procedure za izbor nosilaca pravosudnih funkcija i članove Sudskog savjeta.

On je na sjednici Vlade ocijenio da je u Skupštini, bez obzira na političke razlike, stvoren široki konsenzus oko potrebe evropskog puta Crne Gore.

“Vidio sam dobru volju predsjednice Skupštine, koja je danas zakazala kolegijum, da se to pitanje aktivira. Lično sam na istoj tački treba svi da damo maksimum u onome što je naš domen i što je dio naše odgovornosti”, kazao je Abazović na sjednici Vlade.

On je istakao je optimista da do kraja mjeseca mogu izaći sa pozitivnim vijestima makar za jednu tačku koja traži širi konsenzus u crnogorskom društvu.

“Bez obzira na naše političke razlike, oko potrebe evropskog puta, mislim da se u crnogorskom parlamentu stvorio zaista široki konsenzus. Možda i svi članovi parlamenta žele da se ovo riješi, kojim modelom i kojim tempom vjerovatno postoje neke razlike”, kazao je Abazović.

Potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović, kazala je da je to što je Savjet za stabilizaciju i pridruživanje održan u Crnoj Gori snažna poruka što se tiče budućnosti države.

„Postoji set priroriteta koje mi treba da ispunimo, a prvi set su ključna imenovanja u pravosuđa. Drugi set priroiteta odnosi se na ključna prelazna mjerila“, rekla je Marović.

Ona je kazala da je poruka sa sastanaka njenih saradnika da Crna Gora može dobiti završna mjerila do kraja ove godine.

„Završna mjerila su ključni uslovi koje mi treba da ispunimo da bi okončali proces pregovora. Možda to jeste preambiciozno ali nije neizvodljivo“, istakla je Marović.

Marović je navela da su ministarstva evropskih poslova, pravde i unutrašnjih poslova pripremila mini akcioni plan sa aktivnostima koje moramo ispuniti do oktobra.

„To će uticati prvo na ton Evropske komisije (EK), a i da li ćemo dobiti završna mjerila ili ne. Bila ova Vlada u tehničkom mandatu ili u punom kapacitetu zaista nema opravdanja da dok sjedimo ovdje svako radi svoj posao“, kazala je Marović.

Ministar pravde, Marko Kovač, kazao je da će, što se tiče poglavlja 23, do kraja jula biti završen rad u radnim grupama na izradi ključnih zakonskih tekstova.

„Formirana je Radna grupa koja će se baviti analizom racionalizacije pravosudne mreže“, rekao je Kovač.

On je kazao da je planirano da aktivnosti Ministarstva pravde budu završene do kraja jula.

„Što se tiče Zakona o oduzimanju imovinske koristi kriminalnom djelatnošću, planiramo da do kraja jula i rad na tom zakonskom atu završimo, kako bi i njega uputili EK što prije“, kazao je Kovač.

Ministar vanjskih poslova, Ranko Krivokapić, naveo je da je, ko je htio da čuje, dobio prave političke poruke iz Brisela.

„Stabilne Vlade daju bolje rezultate, najčešće, nestabilne same po sebi nijesu u kapacitetu da naprave velike iskorake. Promjenom agende mi smo došli u poziciju nestabilne Vlade“, rekao je Krivokapić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS