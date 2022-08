Abazović: Sajber napadi na server Vlade su politički motivisani

Podgorica, (MINA) – Sajber napadi na server Vlade su politički motivisani, ocijenio je predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, dodajući da treba sačekati izvještaj Savjeta za informacionu bezbjednost.

Abazović je, na konferenciji za medije nakon sastanka sa predstavnicima Elektroptivrede i radnika Željezare, rekao da je riječ o jako ozbilnom napadu.

“Danas će zasijedati Savjet za informacionu bezbjednost koji vodi ministar javne uprave. Nakon toga, premijer će dobiti pisani izvještaj vezano za sve što se dešava”, rekao je Abazović.

On je kazao su u praćenje situacije uključeni i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB), policija i Ministarstvo odbrane.

“Radi se po mom skromnom sudu, iako treba sačekati izvještaj, o politički motivisanom napadu”, naveo je Abazović.

On je podsjetio da se prvi sajber napad desio nekoliko sati nakon što je izglasano nepovjerenje Vladi.

“Ne mogu da vjerujem da nekim ljudima, koji su po 30, 20 ili deset godina u politici, nije bilo dovoljno što su oteli, zloupotrijebili, ni što su se obogatili. To im nije bilo dovoljno nego zemlju žele da guraju u nestabilnost i probleme”, rekao je Abazović.

On je kazao da su, od subote, međunarodni partneri Crne Gore velika podrška institucijama u razotkrivanju takvih sajber napada i zaštiti podataka.

“Između ostalog i ličnih podataka stanovništva. Za sada, lični podaci stanovništva su potpuno bezbjedni i svi udari na Vladu su u ovom trenutku suzbijeni, ali postoje druge institucije sistema koje su doživjele novi napad”, naveo je Abazović.

Upitan kako komentariše izjavu direktora Uprave prihoda i carina Rada Miloševića da se, povodom njegove fotografije sa navodnom članicom organizovane kriminalne grupe Sofijom Bulatović, protiv njega vodi hajka, Abazović je pohvalio Miloševićev rad na suzbijanju šverca cigareta.

On je podsjetio da je u Luci Bar zaplijenjeno 140 hiljada paketa, čija je vrijednost na tržištu preko 100 miliona EUR, dodajući da ga “uopšte ne čudi da se vodi hajka protiv Miloševića”.

“Međutim, on mora da bude oprezan. Mnogo je ljudi koji se tretiraju kao bezbjednosno interesantna lica u Crnoj Gori, srijećemo ih svugdje i na javnim mjestima. Niko nema Gugl naočare /Google glasses/ da može da prepozna bekgraund ljudi”, rekao je Abazović.

On je kazao da je sa Miloševićem razgovarao u četvrtak, nakon konferencije za medije i upozorio ga.

“Očekujem da se takve stvari ne ponavljaju, zato što svi moramo da budemo oprezni. Naravno, imamo i obavezu prema drugim ljudima, govorom o osobi koja je konkretno na fotografiji. Mi ne možemo ljude tek tako da optužimo da su oni u nekim protivzakonitim aktivnostima”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS