Abazović podržao inicijativu za Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović podržao je inicijativu grupe američkih senatora da se za Zapadni Balkan donese poseban zakon koji će podsticati razvoj regiona, suzbijati korupciju i kažnjavati korumpirane političare ili sa njima povezana osobe, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Taj zakon poznat je kao Zakon o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana.

Abazović je rekao da iza nacionalizma na Zapadnom Balkanu stoji korupcija i politički lideri koji cijeli region ciljano drže u statusu kvo.

“Stoga me raduje činjenica da su naši glavni spoljnopolitički partneri – Sjedinjene Američke Države, prihvatili ovu činjenicu i da su snažno krenuli u proces aktivitanja mehanizama kojim će dati doprinos suzbijanju štetnih uticaja ovakvih struktura u narednom periodu”, naveo je Abazović.

Kako je kazao, algoritam je jednostavan, ako se pobijedi korupcija, eleminisaće se finansijeri i “trovači” javne scene koji podstiču nacionalizam i ekstremizam.

To će, prema riječima Abazovića, direktno voditi stvaranju povoljnijeg ambijenta za saradnju i stimulisati demokratski i ekonomski razvoj u cijeloj regiji.

“U predloženom zakonu američkih senatora jasno se apostrofira i potencijal regionalnih inicijativa što dodatno raduje, naravno uz obaveznu inkluzivnost i transparentnost. Zato puna podrška za takve ideje”, dodao je Abazović.

Abazović je naveo da je Vlada Crne Gore pripremila i svoj “anti-mafija zakon” koji je dugo najavljivala, službeno nazvan Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

“Kreće i naš “anti-mafija zakon” i on će takođe biti kompatibilan sa onim što je predlog zakona iz SAD. Sve što treba je da se postavi pravni okvir koji vodi ka jednom cilju – eliminaciji korupcije i organizovanog kriminala”, rekao je Abazović.

On je rekao da su ljudi koji su na nezakonit način stekli ogromno bogatstvo najzainteresivaniji da Zapadni Balkan, pa samim tim i Crna Gora, ostane u čeljustima politike prošlosti.

“Ipak, ljudi sve manje nasijedaju na to. Vidimo da to sada aktivno detektuju i naši međunarodni partneri”, zaključio je Abazović.

