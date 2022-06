Abazović: Odlučni da prodamo zaplijenjene cigarete

Podgorica, (MINA) – Sprečavanje šverca cigareta u Crnoj Gori rezultat je političke volje, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da postoji odlučnost da se zaplijenjene cigarete prodaju u inostranstvu.

“Radi se o velikim količinama cigareta, sve što budemo prodali, moraće da se izvozi van granica Crne Gore, ne možemo da ih prodamo ovdje“, rekao je Abazović u emisiji Argumenti na Televiziji Crne Gore.

On je istakao da bi, ako to bude u domenu od deset, 20 ili 30 miliona, to bilo spektakularno, jer toliko košta jedan Klinički centar.

“Ako se niko ne bude prijavio, moraćemo da uništimo te cigarete”, rekao je Abazović, prenosi portal RTCG.

Na pitanje zašto niko nije uhapšen zbog pisanja portala “Libertas” u vezi šverca cigareta, Abazović je kazao da on nije specijalni tužilac i da ne zna da li je potrebno vrijeme.

“Infrastruktura je postavljena takva da mogu mnogo lakše da rade. Svi koji su radili nezakonito, moraju da odgovaraju”, istakao je Abazović i dodao da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije bila u fokusu dok je bio potredsjednik Vlade, a da je sada još veća.

Kako je kazao, to što Crna Gora radi u vezi šverca cigareta je neviđeno.

“Kako je moguće da mi spriječimo šverc cigareta, te cigarete su završile na tržištu evropskih država, što oni to nijesu spriječili Zato što se nigdje nije vidio ovaj vid političke volje”, rekao je Abazović.

On je dodao da je na te rezultate izuzetno ponosan, kao i na rezultate postignute u desetkovanju kriminalnih klanova, naročito Kavačkog i Škaljarskog.

Abazović je kazao da je imao dva razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da su se odnosili na ekonomsku saradnju, Open Balkan.

Pitanje Temeljnog ugovora je, kako je kazao Abazović, pitanje između države i crkve.

“Da li ima napretka, ima. Dovodimo sve u jedan status i zatvaramo temu. Nadam se da će ta tema uskoro biti zatvorena”, naglasio je Abazović.

Na pitanje o projektu Otvoreni Balkan, Abazović je kazao da je za njega to čedo Berlinskog procesa.

“Da li su to kompatibilni procesi, jesu. Podrazumijevaju ekonomsku saradnju, rad da profunkcioniše zajedničko tržište, kako bi uslovi poslovanja bili slični ili identični. Interes Crne Gore je ključan u dva aspekta – politička i ekonomska stabilnost”, kazao je Abazović.

On je dodao da može da se izabere da Crna Gora bude zatvorena država, ali je to, kako je naveo, neće dovesti nigdje.

“Više granica, više šverca. Manje granica, manje šverca. Nama treba jedinstven sistem”, poručio je Abazović.

Abazović je rekao i da je Crna Gora uputila Ukrajini skromnu vojnu i finansijsku pomoć od 400 hiljada EUR.

“Ideja je da zemlje Zapadnog Balkana jednom razorenom ukrajinskom gradu izgrade po stambenu jedinicu, koje bismo nazvali po tim državama. Ta nam je ideja prihvatljiva i predložiću to kolegama”, rekao je Abazović.

Na pitanje o finansijskoj pomoći, Abazović je rekao da se radi o “skromnoj opremi”.

Kako je kazao, i predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom je ukazao da je utočište u Crnoj Gori našlo oko deset hiljada ukrajinskih državljana, koji su pobjegli od rata.

