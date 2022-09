Abazović: Crna Gora će se izboriti sa organizovanim kriminalom i korupcijom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će se izboriti sa organizovanim kriminalom i korupcijom, u čemu Sjedinjene Američke Države (SAD) treba da pomognu, kazao je premijer Dritan Abazović u razgovoru sa američkim predsjednikom Džozefom Bajdenom.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, Bajden je u srijedu upriličio prijem za svjetske lidere koji borave na godišnjem zasijedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Abazović je kazao da je američki predsjednik veliki prijatelj Crne Gore.

Bajden je, kako se navodi, to potvrdio i dodao da je lijepo vidjeti mladog premijera.

„Abazović je američkom predsjedniku poručio da će se Crna Gora izboriti sa organizovanim kriminalom i korupcijom, u čemu SAD treba da pomognu“, navodi se u saopštenju.

Abazović je istakao da će država Crna Gora sačuvati svoj evroatlantski spoljnopolitički kurs.

Kako je saopšteno, prijem je upriličen u američkom muzeju istorije prirode.

