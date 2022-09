Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost neizostavan je preduslov napretka Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), saopšteno je sa sastanka crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i slovenačkog ambasadora Gregora Preskera.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Presker i Đukanović razgovarali su uoči predstojećeg samita Brdo-Brioni Procesa koji se održava na Brdu kod Kranja, na kojem će Đukanović učestvovati na poziv predsjednika slovenačkog i hrvatakskog predsjednika Boruta Pahora i Zorana Milanovića.

“Uz podsjećanje da je Slovenija nedavno imenovala izaslanika za Zapadni Balkan, Presker je naglasio kontinuiranu posvećenost te zemlje pitanjima našeg regiona koja uvijek zahtijevaju budnu pažnju, jer je, kako je istakao, Zapadni Balkan u srcu Evrope”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je, kako se navodi, zahvalio ambasadoru na inicijativi za susret koji je, kako je naveo, uvijek dobra prilika za razgovor o izuzetno dobrim međudržavnim odnosima, aktuelnim regionalnim i domaćim prilikama i evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja i o političkoj situaciji u Crnoj Gori ocijenivši da je politička stabilnost neizostavan preduslov napretka ka EU”, navodi se u saopštenju.

