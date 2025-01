Političari na vlasti da zaštite javni prostor od govora mržnje

Podgorica, (MINA) – Akcija za ljudska prava (HRA) apelovala je na političare na vlasti, koji nose posebnu odgovornost, da prestanu sa propagandom podjela i odgovorno zaštite javni prostor od govora mržnje.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su, u saopštenju povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta – 27. januara, naveli da Holokaust nije počeo gasnim komorama, već govorom mržnje, odnosno propagandom o superiornosti jedne rase.

„Apelujemo na političare na vlasti, koji nose posebnu odgovornost, da prestanu s propagandom podjela i odgovorno zaštite javni prostor od govora mržnje“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su podsjetili da se danas navršava 80 godina od oslobođenja preostalih zatvorenika koncentracionog logora Aušvic u Poljskoj, najvećeg i najozloglašenijeg logora nacističke Njemačke.

Aušvic je, kako su naveli, simbol najgore forme ljudske okrutnosti – mjesto gdje je sistematski ubijeno oko 1,1 milion ljudi, od kojih je milion bilo Jevreja, zatim Roma i poljskih i sovjetskih zatvorenika.

„Na kraju rata, sovjetska Crvena armija je oslobodila 7,5 hiljada zatvorenika Aušvica, dok su nacisti 60 hiljada drugih primorali da marširaju prema zapadu u “maršu smrti”“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su podsjetili da je Crna Gora jedna od rijetkih država u Evropi na čijoj teritoriji nije bilo nijednog koncentracionog ili sabirnog logora iz koga su Jevreji slati u nacističke logore smrti.

„Međutim, podaci Jevrejske zajednice u Crnoj Gori pokazuju da je od septembra 1943. do februara 1944, kada je Njemačka posle kapitulacije Italije okupirala Crnu Goru, Gestapo identifikovao veći broj Jevreja koji su ostali u Crnoj Gori i većinu u više manjih grupa deportovao prvo u logor na Sajmištu, u Beogradu, a odatle i u druge logore smrti“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su ocijenili da se, nažalost, 80 godina kasnije, suočavamo sa rastom govora mržnje, podjela, predrasuda i netolerancije i u Crnoj Gori.

Govor mržnje je, kako su kazali, i dalje prisutan u javnom diskursu, pogotovo na društvenim mrežama.

„Pojedini predstavnici vlasti takav govor podstiču ili tolerišu prema neistomišljenicima, koketiraju i sa ratnom propagandom, prijeteći i nasiljem“, kaže se u saopštenju.

Iz HRA su apelovali na sve vlastodršce da odgovorno štite građanski karakter crnogorske države kakav je propisan Ustavom, i poštuju ustavnu zabranu izazivanja i podsticanja mržnje i netrpeljivosti po bilo kom osnovu.

Oni su pozvali Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija da u školske programe uvede obavezno građansko obrazovanje mladih počev od osnovne škole, o pogubnim posljedicama rasističkih ideologija, koje propagiraju superiornost bilo kog naroda nad drugima, negiraju ljudska prava i teže uništavanju ljudskih života.

Iz te NVO su podsjetili da je Rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 2005. godine, 27. januar proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Holokausta.

„Termin holokaust potiče od grčke riječi holókaustos, koja znači “potpuno spaljen”, a označava period organizovanog, sistematskog istrebljenja oko šest miliona evropskih Jevreja za vrijeme nacizma u Njemačkoj, od 1939. do 1944“, navodi se u saopštenju.

