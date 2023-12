Policija upozorila na potencijalnu internet prevaru

Podgorica, (MINA) – Uprava policije upozorila je građane na potencijalnu internet prevaru, u slučaju da sa inostranog broja dobiju poruku u ime Pošte Crne Gore.

“Ukoliko dobijete poruku sa inostranog broja u ime Pošte Crne Gore, a u čijem sadržaju je i link, za dopunu informacija vezanih za adresu primaoca pošiljki, obavještavamo građane da se radi o potencijalnoj prevari”, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.

Oni su zamolili građane da se, prilikom primanja poruka tog ili sličnog sadržaja, a prije nego unesu bilo koju vrstu svojih ličnih i bankovnih podataka, informišu kod nadležnih službi Pošte i na taj način spriječe eventualni nastanak materijalne štete.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS