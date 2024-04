Policija upozorila građane na prevaru

Podgorica, (MINA) – Uprava policije upozorila je građane da se nepoznate ženske osobe lažno predstavljaju kao predstavnice jedne humanitarne organizacije i traže novac za liječenje bolesne djece.

Iz Uprave policije su saopštili da službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica sprovode akrivnosti iz svoje nadležnosti u odnosu na prijavu koju je podnijela humanitarna organizacija.

„Naime, prijavljeno je da se, za sada nepoznate ženske osobe, reprezentuju kao predstavnice te organizacije tokom obilazaka privatnih firmi, kao i prilikom susreta sa građanima, od kojih traže novac za liječenje bolesne djece“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su upozorili građane da je riječ o prevari, da obrate pažnju i ne nasijedaju na takve zahtjeve tih osoba.

„Već da bilo koji slučaj ove vrste prijave Upravi policije, a koja intenzivno radi na rasvjetljavanju slučaja“, navodi se u saopštenju.

