Policija u Baru uhapsila dvije osobe zbog krađe vozila

Bar, (MINA) – Barska policija uhapsila je M.H.(30) i M.H.(27) državljane Bosne i Hercegovine, zbog sumnje da su ukrali vozilo sa parkinga ispred jednog marketa u tom gradu.

Iz Uprave policije saopšteno je da su protiv osumnjičenih Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su počinili krivično djelo oduzimanje vozila.

Oni su, kako se sumnja, sa parkinga jednog marketa u Baru, ukrali vozilo i sa njim na magistralnom putu izazvali saobraćajnu nezgodu, nakon čega su napustili auto i udaljili se u nepoznatom pravcu.

“Zbog prouzrokovane saobraćajne nezgode, policijski službenici su protiv osumnjičenih po nalogu tužioca podnijeli i prekršajne prijave. Oni će biti sprovedeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru na dalju nadležnost”, kađe se u saopštenju.

