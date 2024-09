Policija traga za državljaninom Srbije osumnjičenim za silovanje

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv državljanina Srbije P.P. (47), osumnjičenog za silovanje, i za njim se intenzivno traga, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, u utorak ujutru je jedna ženska osoba prijavila budvanskoj policiji da je, na jednoj plaži u tom gradu, silovala njoj nepoznata osoba, kao i da je tom prilikom povrijeđena.

„Ona je odvezena na ukazivanje ljekarske pomoći i odgovarajuće preglede, gdje joj je ljekar konstatovao povrede“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici kvalifikovao krivično djelo silovanje i naložio preduzimanje daljih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja događaja.

„Intenzivnim radom na terenu i preduzimanjem niza aktivnosti iz svoje nadležnosti pripadnici budvanske policije došli su do sumnje da je to krivično djelo izvršio državljanin Srbije P.P.“, rekli su iz policije.

Navodi se da je protiv P.P. podnijeta krivična prijava i policija za njim intenzivno traga.

