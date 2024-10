Pokret Naprijed podnio 14 žalbi Ustavnom sudu

Podgorica, (MINA) – Pokret Naprijed podnio je Ustavnom sudu 14 žalbi na rješenja Državne izborne komisije (DIK) kojima su odbijeni prigovori koji su dostavljeni na izborni dan 29. septembra, a koje je prethodno odbila Izborna komisija Glavnog grada.

Nebojša Vuksanović iz Pokreta Naprijed kazao je za Dan da su u zakonskom roku podnijeli žalbe.

On je rekao da su Ustavnom sudu podnijeli 14 žalbi, a da jednu nijesu podnosili, jer je DIK djelimično uvažila njihov prigovor.

“Sudu smo prvo predali žalbu za biračko mjesto (BM) u Doljanima, a onda i za preostala BM”, naveo je Vuksanović.

On je kazao da od Ustavnog suda očekuju isto ono što su očekivali i od DIK-a, da uvaži njihove prigovore.

Ustavni sud treba da od DIK-a zatraži izjašnjenje, a nakon što ono stigne, ta sudska instanca ima rok od 48 sati da odluči.

Pokret Naprijed Vuka Kadića tražio je ponavljanje izbora na 15 BM širom Podgorice, na kojima je ukupno upisano 6.889 birača.

DIK je u ponedjeljak donijela odluku da su prigovori Pokreta Naprijed neosnovani.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS