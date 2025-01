Pokrenut postupak protiv deset policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – Uprava policije pokrenula je postupak protiv deset službenika među kojima su i tri odgovorne starješine iz Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever”, zbog sumnje da nijesu preduzeli sve mjere u slučaju dvostrukog ubistva za koje je osumnjičen Alija Balijagić, saopštio je vršilac dužnosti direktora policije, Lazar Šćepanović.

On je rekao da je u četvrtak obišao Regionalni centar bezbjednosti “Sjever” u Bijelom Polju i Regionalni centar granične policije “Sjever”, gdje je imao kolegijum sa načelnicima regionalnih centara i Odjeljenja bezbjednosti i njihovim saradnicima.

Kako je pojasnio, ključna tema bila je sveobuhvatna analiza stanja bezbjednosti, kao i analiza Izvještaja Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije i Izvještaja Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove, koji su sačinjeni po nalogu ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića.

Šćepanović je podsjetio da su izvještaji sačinjeni u vezi zakonitosti u postupanju policijskih službenika prije izvršenja dvostrukog ubistva od okrivljenog Alije Balijagića.

“Na osnovu izvršene sveobuhvatne analize, a zbog nepreduzimanja u dovoljnoj mjeri radnji, naložio sam načelniku Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” da, bez odlaganja, pokrene odgovarajuće postupke protiv deset policijskih službenika među kojima su i tri odgovorne starješine”, rekao je Šćepanović.

On je pojasnio da za njih postoji osnov sumnje da nijesu preduzeli sve mjere i radnje koje su bili dužni da preduzmu u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima.

“Protiv deset policijskih službenika je pokrenut disciplinski postupak, gdje sam u daljem naložio da se sa izvještajima Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije i Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove upozna nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju”, naveo je Šćepanović.

Kako je dodao, oni će cijeniti da li u radnjama policijskih službenika ima elemenata bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Šćepanović je rekao da je uputio i dopis Tužilačkom savjetu Crne Gore radi ocjene postupanja postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je rukovodio izviđajnim mjerama i radnjama povodom izvršenog krivičnog djela teška krađa u mjestu Sokolac.

“Kojom prilikom je otuđeno vatreno oružje za koje se sumnja da je korišćeno kao sredstvo izvršenja u dvostrukom ubistvu”, naveo je Šćepanović.

On je rekao da je na kolegijumu odlučeno da se izvrše i kadrovske promjene u Regionalnom centru bezbjednosti “Sjever” u cilju podizanja nivoa operativnosti, proaktivnosti i spremnosti, a kako bi policijski službenici adekvatno odgovorili svim bezbjednosnim izazovima.

“Sa primarnim fokusom na zaštitu lične i imovinske sigurnosti građana kao i sprovođenju aktivnosti u istaknutim prioritetima u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala”, naveo je Šćepanović.

On je rekao da su, u cilju jačanja kadrovskih potencijala, prethodni komandir kriminalističke policije, rukovodilac opšteg kriminaliteta i zamjenik komandira policije smijenjeni i da su protiv njih pokrenuti disciplinski postupci, kao i protiv šest uniformisanih policijskih službenika i jednog inspektora kriminalističke policije.

Šćepanović je rekao da je na mjesto pomoćnika načelnika Regionalnog centra bezbjednosti “Sjever” za borbu protiv kriminala raspoređen Dalibor Jeremić, dosadašnji načelnik Odjeljenja bezbjednosti Berane.

“Na mjesto Šefa Jedinice za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Bijelom Polju raspoređen je Dalibor Marković, a na poslovima Komandira stanice policije u Odjeljenju bezbjednosti Bijelo Polje raspoređen je Srđan Šćekić”, rekao je Šćepanović.

Prema njegovim riječima, na mjesto Načelnika Odjeljenja bezbjednosti Berane raspoređen je Željko Babović, koji je obavljao poslove komandira kriminalističke policije u Odjeljenju bezbjednosti Berane.

Šćepanović je rekao da je na mjesto Komandira stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Berane biti raspoređen bivši službenik Odjeljenja za unutrašnju kontrolu rada policije, Marjan Babović.

“Kadrovske promjene izvršene su u Odjeljenju bezbjednosti Rožaje gdje je na mjesto načelnika Odjeljenja bezbjednosti Rožaje raspoređen Vladimir Delević, dugogodišnji službenik Sektora za borbu protiv kriminala”, naveo je Šćepanović.

On je rekao da je na mjesto komandira stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Rožaje raspoređen Senad Mujević, a na mjesto komandira Stanice policije Elvis Kurpejović.

“Izvršene su i određene kadrovske promjene u Odjeljenjima bezbjednosti Kolašin i Mojkovac na pozicijama komandira stanica policije, dok će u daljem biti izvršene i kadrovske promjene u Regionalnom centru granične policije “Sjever“”, kazao je Šćepanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS