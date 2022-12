Podrška UNICEF-a u unapređenju omladinske politike

Podgorica, (MINA) – Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori snažno podržava napore Ministarstva sporta i mladih u oblasti unapređenja omladinske politike, saopšteno je na sastanku resornog ministra Vasilija Laloševića i šefa Predstavništva te organizacije Huana Santandera.

Iz Ministarstva su saopštili da je Lalošević istakao ulogu i značaj Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori u oblasti planiranja i implementacije omladinske politike.

On je kazao da je Kancelarija UNICEF-a u Podgorici jedan od ključnih partnera Vlade i Ministarstva sporta i mladih, koji ulaže maksimalne napore da utiče na poboljšanje položaja mladih u Crnoj Gori.

“Izuzetno mi je zadovoljstvo što zajedničkim snagama nastojimo da prevazilazimo brojne izazove u procesu izrade nove strategije za mlade, uvjereni da ćemo doći do kvalitetnog strateškog dokumenta, koji će odgovoriti potrebama mladih”, naveo je Lalošević.

Santander je rekao da je zadovoljan postignutim rezultatima i pohvalio napore Ministarstva sporta i mladih.

“On je istakao značaj prepoznavanja adolescenata kao posebne razvojne grupe u ključnim strateškim i zakonskim dokumentima koji se odnose na mlade”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da su na sastanku dogovoreni naredni koraci u procesu evaluacije prethodne Strategije za mlade i pratećih akcionih planova, kao i smjernice u daljem radu na izradi nove strategije.

