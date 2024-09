Podrška UAE crnogorskom obrazovnom sistemu

Podgorica, (MINA) – Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) značajan su partner Crne Gore u oblasti obrazovanja, a posebno u primjeni savremenih tehnologija, kazala je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Jakšić Stojanović je danas razgovarala sa otpravnikom poslova u ambasadi Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jusefom Almazrueijem.

U saopštenju se navodi da je Jakšić Stojanović predstavila ključne aktivnosti u saradnji dvije države u oblastima obrazovanja, nauke i inovacija.

Ona je, kako se dodaje, zahvalila UAE na dosadašnjoj podršci.

„UAE predstavljaju značajnog partnera u saradnji u oblasti obrazovanja, sa posebnim akcentom na primjenu savremenih tehnologija u obrazovanju“, naglasila je Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz MPNI, i razgovoru je, u domenu nauke i inovacija, fokus bio na uspješnoj saradnji u prethodnom periodu, uz posebno isticanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti visokog obrazovanja i naučnog istraživanja.

Almazrueji je istakao da će UAE i u narednom periodu podržavati crnogorski obrazovni, naučni i inovacioni sistem.

„Na sastanku su dogovoreni konkretni modeli saradnje u budućnosti kako bi se ispostavila još intenzivnija saradnja i kako bi se jačale kulturne ekonomske i druge veze između dvije zemlje“, kaže se u saopštenju MPNI.

