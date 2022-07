Podrška Mađarske evropskoj integraciji Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Mađarska odlučno podržava evropsku integraciju Crne Gore i Zapadnog Balkana u cjelini, poručio je mađarski premijer Viktor Orban u razgovoru sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Đukanović se sa Orbanom sastao tokom nezvaničnog boravka u Budimpešti.

Navodi se da su na ručku, koji je u čast Đukanovića Orban priredio u radnoj rezidenciji u manastiru Karmelita, u otvorenoj i prijateljskoj atmosferi razmijenjena mišljenja o evropskoj perspektivi zemalja Zapadnog Balkana, u kontekstu posljedica ratnog sukoba u Ukrajini i širih globalnih procesa.

„Orban je ponovio odlučnu podršku Mađarske evropskoj integraciji Crne Gore i regiona u cjelini, kao i zemalja Višegradske grupe“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, uz učešće ministra ekonomskog razvoja Martona Nađa, posebno bilo riječi o unapređenju ekonomske saradnje, na temeljima dosadašnjih odličnih iskustava.

