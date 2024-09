Podrška Austrije u reformi državne tužilačke organizacije

Podgorica, (MINA) – Državno tužilaštvo Crne Gore može računati na podršku Ambasade Austrije u reformi državnotužilačke organizacije, poručeno je sa sastanka vrhovnog državnog tužioca (VDT) Milorada Markovića sa novoimenovanim ambasadorom Austrije Kristijanom Štajnerom.

U saopštenju Vrhavnog državnog tužilaštva navodi se da su sastanku prisustvovali i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i ataše za pravna pitanja pri Ambasadi Austrije u Beogradu Georg Stava.

Kako je saopšteno, na sastanku je konstatovano da započete reforme državnotužilačke organizacije predstavljaju dugoročan proces, tokom kog Državno tužilaštvo može računati na punu podršku Ambasade Austrije.

“Rezultati koje Državno tužilaštvo ostvaruje u borbi protiv svih vidova kriminala i korupcije kontinuirano doprinose unapređenju vladavine prava u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Marković je ukazao na izazove u svakodnevnom radu i istakao da njihovo prevazilaženje predstavlja preduslov za poboljšanje efikasnosti u radu.

“Sagovornici su se saglasili da će u narednom periodu biti nastavljena uspješna saradnja sa austrijskim pravosudnim organima i ambasadom Austrije u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

