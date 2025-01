Podrška Ambasade SAD-a reformama i radu ANB-a

Podgorica, (MINA) – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori podržava reforme i rad Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

To je saopšteno na sastanku američke ambasadorke Džudi Rajzing Rajnke i vršioca dužnosti direktora ANB-a Ivice Janovića.

“Tom prilikom, ambasadorka je pružila punu podršku Janoviću i instituciji kojom rukovodi, kao i daljim reformama u ovom sektoru”, kaže se u saopštenju Vlade.

Kako se dodaje, na sastanku je postignuta puna saglasnost u kontekstu daljeg unapređenja partnerskih odnosa, posebno u okviru NATO.

