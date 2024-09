Podnijete krivične prijave protiv test-administratorki

Podgorica, (MINA) – Ispitni centar Crne Gore podnio je krivičnu prijavu protiv dvije test-administratorke zbog sumnje da su tokom polaganja maturskog ispita omogućile kandidatima da prepisuju odgovore na ispitna pitanja, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog Vladinog resora su kazali da test-administratorke za potrebe realizacije polaganja stručnog ispita za predmet Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost (CSBHJK) u avgustovskom ispitnom roku, D.S. i L.V, osumnjičene da su izvršile krivično djelo nesavjestan rad u službi.

„Na način što su kao službena lica, tokom polaganja stručnog ispita za predmet CSBHJK 13. avgusta, povrijedile Pravilnik o načinu i postupku polaganja stručnog ispita za učenike koji nastavljaju obrazovanje, te omogućile da prepisuju i omogućavaju prepisivanje odgovora na ispitna pitanja, a da nijesu takvo ponašanje prijavile, niti preduzele bilo kakve radnje za sprječavanje narušavanja reda“, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da D.S., kao glavni test-administrator, nije predložila udaljenje kandidata sa ispita.

„Svjesna da takvo postupanje za posljedicu može imati težu povredu prava, odnosno povredu zakonitosti procedure eksterne provjere znanja i gubitak prava polaganja ispita u odnosu na kandidate na predmetnom ispitu u posljednjem, avgustovskom roku, što onemogućava nastavak obrazovanja istih, a koja posljedica je i nastupila“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su rekli da je od prijavljenih devet kandidata, ispitu pristupilo sedam, pri čemu su svi ispit polagali u jednoj prostoriji.

„Ocjenjivači Ispitnog centra su, prilikom ocjenjivanja testova, utvrdili da su navedeni kandidati prepisivali odgovore na ispitna pitanja, odnosno da su omogućili drugom kandidatu da prepiše odgovor“, naveli su iz MPNI.

Kako su dodali, ocjenjivači su kandidatima dodijelili nula bodova, pa se smatra da ispit nijesu položili, a što je evidentirano i obrazloženo na test–knjižici.

Iz Ministarstva su rekli da je Ispitni centar procesuirao predmet nadležnim organima, na osnovu sumnje da su D.S. i L.V. učinile krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 417, stav 3, u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje je predviđena kazna zatvora do tri godine.

