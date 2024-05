Podnijeta prijava zbog bespravne sječe u Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnijela je prijavu protiv Bjelopoljca M.L. zbog bespravne sječe sedam stabala smrče.

Iz Uprave su kazali da nastavljaju sa borbom protiv bespravne sječe i da intenzivirane kontrole terena daju iz dana u dan sve bolje rezultate.

Navodi se da su službenici Uprave u Područnoj jedinici Bijelo Polje, u zajedničkoj akciji sa službenicima Uprave policije, otkrili bespravno posječene trupce u lugarskom rejonu „Korita“.

“Nakon detaljne analize terena, praćenja tragova i prikupljanja dokaza ustanovljeno je da bespravno posječeni trupci potiču iz Gazdinske jedinice “Korita“, iz odjeljenja 81a, gdje je bespravno posječeno sedam stabala smrče”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave su rekli da je bespravnu sječu evidentirao rejonski lugar.

“U toku prikupljanja dokaza, istog dana službenici su uočili i tragove vuče trupaca, koji su ih odveli do M.L. iz mjesta Korita, a koji posjeduje sopstveni gater, gdje je pronađena određena količina svježe izrezane daske za koju M.L. nije imalo potrebnu dokumentaciju”, reklu su iz Uprave.

Oni su dodali da je o svemu obaviješten nadležni tužilac.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS