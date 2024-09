Podnijet optužni predlog protiv Peruničića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) podnijelo je danas Višem sudu u Podgorici optužni predlog protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejana Peruničića zbog osnovane sumnje da je zloupotrebio službeni položaj.

Specijalni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić je saopštio da je Peruničić optužen da je, od decembra 2019. do avgusta 2020. godine, u Podgorici, protivpravno iskorišćavao svoj službeni položaj i ovlašćenje direktora ANB-a.

“Suprotno Zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i bez odobrenja predsjednika Vrhovnog suda ili sudije koji ga zamjenjuje, nepoznatim službenicima Agencije je izdavao usmene naloge za primjenu nadzora nad elektronskim komunikacijama za brojeve telefona 50 fizičkih lica, jedne političke partije, više privrednih društava i jedne vjerske zajednice”, naveo je Radonjić u saopštenju.

Kako je dodao, službenici Agencije su izvršavali usmene naloge i time teže povrijedili prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, garantovana Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Crne Gore.

Peruničić se sumnjiči da je učinio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, za koje je propisana kazna zatvora do pet godina.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS