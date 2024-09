Podnijeli prijave ASK-u protiv Milatovića i Rakčevića

Podgorica, (MINA) – Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) inicijativu za pokretanje postupka protiv predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, zbog sumnje da je prekršio Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Iz MANS-a su saopštili da je posebna inicijativa podnijeta protiv kandidata za gradonačelnika Podgorice i aktuelnog zamjenika gradonačelnice, Luke Rakčevića.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije (NVO), izborna lista „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović“ u utorak je objavila promotivni video koji je snimljen u kabinetu predsjednika Crne Gore.

„Nakon što je spot emitovan na YouTube platformi, dodatno je promovisan kao politički marketing na online portalu jednih dnevnih novina, koji je takođe plaćen od Izborne liste „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović““, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su podsjetili da Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja izričito zabranjuje korišćenje prostorija državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, ukoliko se isti uslovi ne obezbijede svim učesnicima u izbornom procesu.

„Kako drugi učesnici na lokalnim izborima u Podgorici nijesu imali mogućnost da promotivne spotove snimaju u kabinetu predsjednika države, postoji osnovana sumnja da je Milatović prekršio Zakon i omogućio svojoj izbornoj listi ekskluzivan pristup prostorijama predsjedništva“, rekli su iz MANS-a.

Kako su naveli iz te NVO, prema Zakonu o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, korišćenje prostorija državnih organa na način kojim se narušava jednakost svih učesnika u izbornom procesu kažnjivo je novčanom kaznom od pet hiljada do 20 hiljada EUR.

Iz MANS-a su kazali da se, pored toga, inicijativa odnosi i na činjenicu da je Milatović u radno vrijeme bio angažovan na promociji svoje izborne liste, odnosno aktivno učestvovao u predizbornoj kampanji.

„Milatović je 24. septembra u prijepodnevnim satima uzeo aktivno učešće na konferenciji za medije koju je organizovala izborna lista „Za bolju Podgoricu – Jakov Milatović“, čime je prekršio član 44 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, koji takvo ponašanje javnih funkcioner izričito zabranjuje“, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da su po istom osnovu podnijeli inicijativu i protiv Rakčevića, koji je takođe prisustvao i aktivno učestvovao na konferenciji za medije.

„Ono što obeshrabruje je nesposobnost Milatovića, kao nosioca jedne od najviših funkcija u državi, da spozna da kršenjem Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ne doprinosi vraćanju povjerenja građana u izborni proces, već da se samopromoviše u antipod svega onoga što bi njegova funkcija trebala da predstavlja“, kaže se u saopštenju.

Iz MANS-a su rekli da to ne prepoznaju kao odlučan korak ka demokratizaciji Crne Gore, koju u kontinuitetu usporavaju upravo ovakve prakse.

„MANS ovim ujedno poziva i ASK da bez odlaganja procesuira danas predate incijative i time doprinese uspostavljanju vladavine prava u ovoj oblasti“, naveli su iz te NVO.

