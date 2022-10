Bošković: DPS će podnijeti novu inicijativu za skraćenje mandata Skupštini

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijeće novu inicijativu za skraćenje mandata Skupštini, koju će potpisati trećina poslanika, jer je to jedini način za izlazak iz krize, kazao je poslanik te partije Predrag Bošković.

On je, u emisiji Pressing na Gradskoj RTV, rekao da će, ukoliko bude hrabrosti, u oktobru biti skraćen mandat parlamentu.

Bošković je naglasio da je institucija Predsjednika trenutno jedina u punom legitimnom kapacitetu u Crnoj Gori.

“To dovoljno govori koliko je predsjedniku Milu Đukanoviću stalo do interesa Crne Gore, a ne do ličnih ili partijskih. Praktično se jedini ponašao u skladu sa Ustavom i zakonom i to će obavljati dok god je na toj funkciji”, dodao je Bošković.

On je ponovio da je jedino pravo rješenje za političku krizu vraćanje mandata građanima i prilika da odluče ko državu može da vodi u naredne četiri godine, prenosi Gradski portal.

Bošković je kazao da je sada odgovornost na parlamentu, koji je odbio da stavi na dnevni red inicijativu Đukanovića za skraćivanja mandata Skupštini.

“DPS će insistirati da se u što kraćem roku skrati mandat i da se ide na izbore”, istakao je Bošković, dodajući da čekaju podgoričke izbore kako bi mogli da donose odluke na nivou države.

Bošković smatra da zbog lokalnih izbora 23. oktobra određene partije ili nemaju hrabrosti ili kalkulišu zbog bojazni od rezultata, ugrožavajući budućnost države zbog uskopartijskih interesa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS