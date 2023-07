Podnijeće inicijativu za razrješenje Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Klub odbornika Evropski tim za Nikšić podnijeće još jednu inicijativu za razrješenje predsjednika te opštine Marka Kovačevića, najavili su iz nikšićkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz DPS-a su kazali da su kada su pomislili da su Nikšić i Crna Gora vidjeli sve što se moglo vidjeti iz „šovinističkog, fašističkog i uličarskog repertoara Kovačevića“, shvatili da i od goreg ima gore.

Oni su rekli da su shvatili „da je Nikšić ne na civilizacijskom dnu, nego u podrumu, u koji ga je smjestila aktuelna lokalna vlast“.

Iz DPS-a su naveli da se nakon sjedjenja za vrijeme intoniranja himne Crne Gore i držanja tri prsta na srcu ili bolje reći na džepu, opet za vrijeme trajanja instrumentala državne himne, sada desila „uličarska parada i gestikulacija“ Kovačevića.

Kako su rekli, to se desilo nakon negiranja genocida u Srebrenici, relativizovanja ogavnog skrnavljenja spomenika Ljubu Čupiću, pjevanja nacionalističkih pjesama poput “leleču Turci, kukaju Bule” i nakon podnošenja izvještaja Milici Zavetnici o tome koliko je Kovačević učinio na putu ponižavanja i unižavanja grada na čijem je čelu.

„Ovo je najprizemniji gest koji se desio u našoj zemlji, inače u protekle tri godine bogatoj po besramnim, necivilizacijskim i prostačkim potezima i odnosu prema simbolima i samoj državi, u kojoj ovi i ovakvi mučenici obnašaju značajne funkcije i primaju pozamašne apanaže, dotacije, kartice koje se daju za kockanje“, kazali su iz nikšićkog DPS-a.

Oni su naveli da gest Kovačevića pokazuje da nema kraja inovativnosti u bezočnom utrkivanju u ponižavanju Crne Gore, od ljudi koji pokrivaju značajne funkcije u prethodne tri godine.

Iz DPS-a su istakli da se to desilo na obilježavanju jubileja Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama i osobama sa invaliditetom.

„Lijepa čestitka od prvog čovjeka grada, koji bi trebalo da prezentujuje našu opštinu“, ocijenili su iz DPS-a.

Kako su naveli, predstavnici DPS-a, predsjednik Opštinskog odbora i odbornici prisustvovali su tom događaju, da kao i svaki put do sada podrže rad te ustanove i njenih korisnika i zaposlenih.

„Kao i u prethodnom periodu i ovog puta će Klub odbornika Evropski tim za Nikšić podnijeti još jednu inicijativu za razrješenje Kovačevića“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da čekaju odgovor ili izgovor Demokrata i URA-e na taj sraman potez Kovačevića.

„Da vidimo da li su kao i uvijek do sada fotelje važnije od svega. Očekujemo da se “prave mrtvi” i da se služe demagoškim floskulama te da neće imati hrabrosti da smijene čovjeka koji je odavno unizio funkciju koje nije ni bio dostojan“, zaključuje se u saopštenju.

