Podignuta optužnica zbog obijanja depoa Višeg suda u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podiglo je optužnicu protiv osam osoba zbog obijanja depoa podgoričkog Višeg suda.

Kako je saopšteno iz ODT-a, optužnica je pred podgoričkim Osnovnim sudom podignuta protiv V. M, M. M, D. J, V.E, P. M. i N. M. zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa.

Navodi se da je optužnica pdoginuta i protiv K. B. zbog krivičnog djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa u saizvršilaštvu i falsifikovanje isprave i M. V. zbog krivičnog djela pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

„Protiv I.P. donijeta je naredba o obustavi istrage zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa i sprječavanje dokazivanja“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je prilikom obijanja depoa Višeg suda u Podgorici protivpravno oduzeto i prisvojeno 11 mobilnih telefona, kao i 19 komada vatrenog oružja.

„Od čega je 11 komada vatrenog oružja iz pravosnažno okončanih predmeta, dok su preostalih osam komada iz predmeta koji su i dalje u radu pred Višim sudom u Podgorici“, dodaje se u saopštenju.

Iz ODT-a su kazali da je oduzeta i prisvojena manja količina marihuane, heroina i kokaina, iz tri pravosnažno okončana predmeta i dva predmeta koja su u i dalje u radu pred Višim sudom u Podgorici.

