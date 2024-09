Podignut optužni predlog zbog povrede tajnosti testa iz matematike

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo u Beranama (ODT) predalo je optužni predlog tamošnjem Osnovnom sudu protiv T.R. zbog povrede tajnosti testa iz matematike.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) resora kazali su da je Ispitni centar pokrenuo prošle godine postupak pred nadležnim državnim organima zbog povrede tajnosti testa iz matematike na eksternoj provjeri znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole.

„Dobili smo potvrdu iz ODT-a da je, nakon prikupljenih dokaza podnijet optužni predlog Osnovnom sudu, protiv okrivljene T.R. iz Berana, a zbog krivičnog djela odavanje poslovne tajne“, kaže se u saopštenju.

MPNI i Ispitni centar, kako se dodaje, pozdravljaju aktivnosti nadležnih organa.

„Uvjereni da smo na zajedničkom zadatku čiji je cilj kreiranje zdravog obrazovnog sistema zasnovanog na znanju i etici“, dodaje se u saopštenju.

