Šahmanović i Adžović novi ministri u Vladi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština je danas izabrala Admira Šahmanovića za ministra energetike i rudarstva, a Majdu Adžović za ministarku javnih radova.

Za izbor Šahmanovića glasala su 44 poslanika, dok su četiri bila uzdržana.

Za izbor Adžović glasala su 44 poslanika, dva su bila protiv, dok su četiri bila uzdržana.

Šahmanović i Adžović su položili zakletvu.

Premijer Milojko Spajić je zvanično parlamentu predložio promjene u sastavu Vlade 14. februara.

On je, tokom rasprave u Skupštini, kazao da se povećanje standarda bazira na smanjenju sive ekonomije i korupcije, čemu se mora dodati investiciona komponenta.

“Potreban je novi investicioni bum koji treba da se desi ovoj zemlji. Crnoj Gori su potrebne velike investicije, koje ne treba da dođu kako su ranije dolazile”, naveo je Spajić.

On je kazao da nema prodaje zemljišta, već da će država ići na model suvlasništva i koinvestiranja sa velikim stranim investitorima, kako bi generacije koje dolaze od dividendi imale velike prihode.

“Da bi ih ispratili, javni radovi moraju da idu na viši nivo”, smatra Spajić.

On je naveo da imamo i tehnički dio rekonstrukcije, gdje se vraća energetika zajedno sa rudarstvom.

“Nema većeg broja članova Vlade i to je jako bitno, jer smo već čuli spinove. Broj članova ostaje isti i i budžet države neće imati nikakvo dodatno opterećenje zbog ove rekonstrukcije”, rekao je Spajić.

On smatra da imamo veliku šansu u energetici, koja osim turizma, treba da postane broj jedan pontencijal.

“Energetika je bila u sjenci politike i pogrešnih ideoloških smjerova. Ona treba da bude jedan od ključnih faktora oko kojih se okupljamo. Ona ima potencijal da napravi čvorište čitavog regiona i most saradnje čitavog regiona”, kazao je Spajić.

Poslanik Demokratske narodne partije (DNP), Milan Knežević rekao je da ta partija neće glasati za predloženu rekonstrukciju Vlade.

“Nama data riječ nema cijenu, niti se može na jedan kantar staviti bilo kakva fotelja ili pozicija u 44. Vladi, u odnosu na srpski jezik, državljanstvo, trobojku, himnu i sve ono za šta smo dobili glasove kako bi predstavljali građane”, naveo je Knežević.

On je rekao da ako bi se odrekli onoga za šta su se borili rekli bi da nijesu iskreno vjerovali u njihovu borbu i ono što su saopštavali građanima.

“DNP će podržati rekonstrukciju Vlade ukoliko dobijemo vremenski okvir za otpočinjanje dijaloga na temu pozicioniranje srpskog jezika kao službenog u Ustavu. Podržaćemo rekonstrukciju Vlade ukoliko dobijemo vremenski okvir za otpočinjanjne dijaloga za izmjenu i dopunu Zakona o državljanstvu, i podržaćemo rekonstruciju Vlade ukoliko Bošnjačka stranka napusti koaliciju sa DPS-om”, kazao je Knežević.

On je pitao Spajića šta znači “sveopšti konsenzus” koji se čeka.

“Neko misli da ja sad treba da molim za srpski jezik, himnu, državljanstvo i trobojku kako bi mi bila lagodnija pozicija u Vladi koju podržavamo. Ne pada mi na pamet. Sve ovo što sam saopštio javnosti sam saopštio i premijeru Spajiću”, kazao je Knežević.

On je poručio da DNP neće napuštati Vladu.

Poslanik Albanske alijanse, Ilir Čapuni, kazao je da Albanska alijansa neće glasati za ovakvo stvaranje ministarstva, jer, kako je naveo, ne znaju ni budžet ni plan rada ministarstva.

Poslanik DUA, Mehmet Zenka, poručio je da ne može da podrži rekonstrukciju Vlade na ovakav način.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Vasilije Čarapić, rekao je da danas rekonstruišu Vladu, što je dobra poruka.

“Vlada dobija tehnički Ministarstvo energetike i dobija novo Ministarstvo javnih radova. To su dva ekonomska ministarstva, gdje se jasno vidi fokus ove Vlade, a to je ubrzani razvoj Crne Gore”, naveo je Čarapić.

On je kazao da su pred nama kapitalni i infrastrukturni projekti i da je dobro da ulazimo u ovakvu reformu.

Poslanik Socijaldemokrata (SD), Boris Mugoša, pitao je čime će se baviti Ministarstvo javnih radova.

“Uvodimo Ministarstvo javnih radova, kao da nijesu postojali do sad”, rekao je Mugoša.

On je naveo da smo prije godinu i po imali ministarstvo energetike i rudarstva, kojeg smo razdvojili i onda ga opet spajamo.

“Imamo 26 ministara, sedam potpredsjednika Vlade od kojih su pola izmišljena mjesta. U čemu je korak naprijed ova rekonstrukcija”, pitao je Mugoša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS