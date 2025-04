Karte za sjutrašnji derbi rasprodate

Podgorica, (MINA) – Karte za derbi 27. kola ABA lige, između košarkaša Budućnost Volija i Partizana, su rasprodate, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da će meč biti odigran pred punim tribinama dvorane Morače.

“Kapije SC Morača biće otvorene u 17 sati i 30 minuta. Molimo sve navijače da dođu ranije zbog detaljnog pretresa na ulazima. Vrijeme je za Huk Morače”, stoji u saopštenju podgoričkog kluba.

Obje ekipe uoči 27. kola imaju isti skor – po 23 pobjede i tri poraza.

Budućnost je prvi međusobni duel u Beogradu dobila 97:90.

Utakmica u dvorani Morača počeće u 19 sati.

