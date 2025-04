Krivična prijava protiv Cetinjanina, vršio iskop dinamitom u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj podnijeli su krivičnu prijavu protiv N.M. (63) sa Cetinja kod kojeg su pronađena eksplozivna sredstva prilikom izvođenja građevinskih radova u užem dijelu grada, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da je policija, postupajući po prijavi građana da se u naselju Meterizi vrše građevinski radovi i iskop eksplozivnim sredstvom – dinamitom u cilju razbijanja stijena, izašla na lice mjesta i tom prilikom zatekli N.M, M.M. i V.M. iz Cetinja, od kojih su prikupljena obavještenja.

Navodi se da su policijski službenici na licu mjesta, pretragom terena, u mobilnom agregatu za struju koji se nalazio na gradilištu, pronašli sakrivenu kesu sa 25 komada eksploziva težine pet kilograma.

„N.M. je prilikom kriminalističke obrade saopštio policijskim službenicima da navedeni dinamit pripada njemu i da ga je on tu i sakrio“, kaže se u saopštenju.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju policijski službenici su protiv N.M. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

