Prijetnje Jovanović pokušaj zastraživanja šire novinarske zajednice

Podgorica, (MINA) – Mreža SafeJournalists najoštrije je osudila prijetnje smrću upućene novinarki Vijesti Jeleni Jovanović, navodeći da te prijetnje predstavljaju ozbiljan pokušaj zastrašivanja i novinarske zajednice u Crnoj Gori.

Jovanović je u nedjelju prijavila policiji prijetnju smrću koju je primila ran ranije.

Iz mreže SafeJournalists su podsjetili da je prijetnju Jovanović uputila žena koja se predstavila kao Milica Ćuk, koja je pozvala je redakciju Vijesti i rekla da je sestra Milovana Ćuka, državljanina Srbije koji je protjeran iz Crne Gore.

U saopštenju se navodi da je žena koja je prijetika rekla da „ako će nečija glava da odleti (zbog teksta), biće to glava autora“.

„Nakon toga je istu prijetnju poslala i putem elektronske pošte, čime je dodatno pokazala upornost i zlu namjeru svojih postupaka“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Sindikat medija (SMCG) saopštio da taj uznemirujući događaj jasno pokazuje rastuće pritiske s kojima se novinari suočavaju u regionu i naglašava da je hitno potrebno odlučno djelovanje državnih organa kako bi se obezbijedila sigurnost medijskih radnika.

„Ovakve prijetnje nikada ne smiju postati normalan ili prihvatljiv način ophođenja prema novinarima. Sigurnost novinarki i novinara mora biti zagarantovana, a vlasti moraju poslati jasnu poruku da se napadi na novinare neće tolerisati ni u kojem slučaju“, istakli su iz mreže SafeJournalists.

Oni su poručili da, kao regionalna koalicija posvećena zaštiti prava novinara, u potpunosti podržavaju osudu prijetnji Jovanović.

Iz mreže SafeJournalists su pozvali nadležne institucije u Crnoj Gori da odmah preduzmu mjere.

„Mreža apeluje na crnogorske vlasti da hitno sprovedu istragu i obezbijede da odgovorni za prijetnje Jovanović budu privedeni pravdi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će mreža SafeJournalists o tim zabrinjavajućim dešavanjima obavijestiti i nacionalne i međunarodne aktere.

„Svaki napad na novinare predstavlja napad na demokratiju, javni interes i osnovna ljudska prava“, zaključuje se u saopštenju.

