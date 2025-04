Uhapšen osumnjičeni za prodaju amfetamina

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Pljevljaka N.A.(34) osumnjičenog za prodaju amfetamina, saopštili su iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici pljevaljske policije locirali i uhapsili operativno interesantnog N.A, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

„Na način što je drugoj operativno interesantnoj osobi prodao oko 77,6 grama amfetamina“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je daljim provjerama utvrđeno da je za N.A. Odjeljenje u Mojkovcu Suda za prekršaje Bijelo Polje, izdalo tri naredbe za dovođenje radi izdržavanja kazne od 34 dana zatvora zbog počinjenih prekršaja u ranijem periodu.

„Po nalogu postupajućeg tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju N.A. je uz krivičnu prijavu sproveden tužilaštvu na dalju nadležnost, nakon čega će biti sproveden na izdržavanje kazne zatvora u Upravu za izvršenje krivičnih sakcija u Bijelom Polju“, kazali su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS