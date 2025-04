EU integracija prilika za razvoj lokalne zajednice

Podgorica, (MINA) – Evropska integracija je prilika za bolji život građana i razvoj lokalne zajednice, poručila je ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević.

Ona je, na obilježavanju Evropskog dana u Tivtu, kazala da je evropska integracija nije samo politički proces, već prilika da se unaprijedi svakodnevni život građana, posebno mladih i djece koji će biti budući građani Evropske unije (EU).

“Kroz obrazovanje, praktično iskustvo i uključivanje u evropske projekte, gradimo temelje savremenog, održivog društva“, rekla je Gorčević.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) rekli su da je radna posjeta Opštini Tivat realizovana u okviru projekta „EU4ME – Podrška komuniciranju procesa evropske integracije“.

Kako se dodaje, Gorčević se sastala sa predsjednikom Opštine Željkom Komnenovićem.

Navodi se da su tokom sastanka razgovarali prilikama i projektima koji su kroz programe prekogranične saradnje dostupni Opštini Tivat, mogućnostima daljeg razvoja Opštine i o važnosti aktivnog uključivanja lokalnih samouprava u proces evropske integracije.

Gorvčević je predstavila aktuelne pozive u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje, ističući da Tivat ima značajne prilike za učešće u projektima iz oblasti ekologije, kulture, mobilnosti i održive energije.

„Naš cilj je da Tivat, kao i druge opštine u Crnoj Gori, osjete konkretne benefite od evropske integracije. MEP ostaje pouzdan partner lokalnim samoupravama na evropskom putu koji će doprinijeti boljem kvalitetu života građana“, kazala je Gorčević.

Predsjednik Opštine Tivat, Željko Komnenović je, kako se navodi, izrazio zadovoljstvo zbog posjete Gorčević i ukazao na spremnost lokalne uprave da nastavi sa jačanjem evropskog puta grada.

“Lokalne zajednice su temelj priče o ulasku Crne Gore u EU”, kazao je Komnenović.

Prema njegovim riječima, Tivat je u proteklom periodu bio veoma uspješan u realizaciji projekata iz međunarodnih fondova.

Komnenović je dodao da se nadaju da će zadržati taj tempo.

On je podsjetio da je u toku nabavka električnog autobusa i solarne elektrane, a otvaraju se perspektive za poboljšanje urbane mobilnosti i reciklaže otpada.

Tokom posjete Javnoj predškolskoj ustanovi „Bambi“, Gorčević je prisustvovala edukativnoj radionici pod nazivom „Reciklaža u boji: Čuvamo prirodu“, koja ima za cilj da najmlađima približi značaj pravilnog odlaganja otpada i očuvanja životne sredine.

Navodi se da je u okviru projekta „EU4ME – Podrška komuniciranju procesa evropske integracije“, MEP donirao toj ustanovi tri eko klupe i tri kante za reciklažu plastike, papira i stakla.

Dodaje se da su klupe i kante izrađene od eko daske, dobijene reciklažom plastike sa oznakama 2 i 5, čime je dodatno promovisano održivo korišćenje resursa.

Gorčević je, kako se navodi, djeci tom prilikom poklonila eko bojanke, poručivši da usvajanje ekoloških navika od najranijeg uzrasta predstavlja temelj za stvaranje odgovornih, osviješćenih građana.

Iz MEP-a su rekli da su Gorčević i Komnenović obišli Srednju mješovitu školu „Mladost“, gdje je u okviru Interreg IPA projekta „CUHaCHA“ opremljena moderna profesionalna kuhinja za praktičnu obuku učenika ugostiteljskog smjera.

Navodi se da su učenici imali priliku da razgovaraju sa ministarkom i predsjednikom Opštine o važnosti obrazovanja, stručnog usavršavanja i mogućnostima koje pružaju evropski programi i fondovi.

Obilazeći obrazovne ustanove, Gorčević je istakla da je Ministarstvo prosvjete, nauka i inovacija apliciralo sa velikim brojem projekata u okviru Reformske agende za Plan rasta, naglašavajući da ulaganje u obrazovanje i infrastrukturu škola i vrtića mora biti prioritet kako bi se mladima omogućili savremeni uslovi za učenje i razvoj.

Navodi se da je Tivat osma opština koju je Gorčević posjetila u okviru kampanje „Evropski dan u tvom gradu“.

„A ovakvi događaji još jednom potvrđuju značaj širenja evropske ideje i ohrabrivanja lokalnih zajednica da aktivno učestvuju u procesu evropske integracije“, zaključuje se u saopštenju MEP-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS