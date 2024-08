Podgoričaninu zadržavanje do 72 sata zbog prijetnji partnerki

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata K.F. iz Podgorice, osumnjičenom za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz ODT-a u Podgorici su saopštili da je osumnjičeni došao do stana emotivne partnerke i nakon što ga je pustila unutra više puta je udario otvorenom šakom u lice i ruku.

Kako su rekli, K.F. je partnerki nanio lake tjelesne povrede.

“Osumnjičeni je partnerki rukom pokrio usta, stiskajući je i prijeteći joj “ili ćemo biti zajedno ili ću te ubiti””, navodi se u saopštenju.

