Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora pod hitno donijeti Strategiju za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, poručili su iz Banke hrane.

Predsjednica te organizacije Marina Medojević je, povodom Svjetskog dana borbe protiv siromaštva, kazala da smisao obilježavanja tog dana nije samo podizanje javne svijesti o problemu već i zajednička borba da se svima omogućili život dostojan čovjeka, bez siromaštva i socijalne isključenosti.

“Moramo imati barem dva cilja – zadovoljavanje egzistencijalnih potreba socijalno ugroženih i omogućavanje boljeg kvaliteta života kroz sistemsku podršku. Iza nas je težak period pandemije a onda je stigla kriza hrane i energije”, kazala je Medojević.

Ona je navela da je raslojavanje društva sve evidentnije u Crnoj Gori.

“Upravo zbog toga, država Crna Gora mora pod hitno, Banka hrane o tome govori duže od decenije, donijeti važan strateški dokument, a to je Strategija za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti”, poručila je Medojević.

Kako je pojasnila, taj dokument, biće posvećen prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti kao i aktivnim mjerama umanjenja siromaštva.

Prema riječima Medojević, uz strateško opredjeljenje, ključne su mjere i aktivnosti koje osiguravaju građanima široku lepezu socijalnih, zdravstvenih i obrazovnih usluga i prava u cilju prevencije rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

“Moramo osigurati prehranu za socijalno ugrožene građane preko Narodnih kuhinja i socijalnih prodavnica ili bonova za hranu i higijenu. Kolike cijene hrane nas očekuju niko ne može ni da nasluti”, navela je Medojević.

Ona je dodala da je užina u školi ključna da bi se osiguralo da djeca dobiju hranjiv obrok kao i da rješava nesigurnosti ishrane kod kuće kod socijalno ugroženih.

Kako je saopštila, Stambeni fond za porodice i pojedince koji ne mogu priuštiti odgovarajuće stanovanje se mora graditi kroz takozvano socijalno stanovanje koje nije nasledivo već dato na korišćenje.

Prema riječima Medojević, onima koji se već nalaze u siromaštvu, stanarina se mora plaćati ili se prostori koji se ne koriste moraju adapitrati u te svrhe.

“Moramo obezbijediti stipendiranje učenike i studenata lošeg imovinskog stanja radi umanjenja siromaštva djece i izjednačavanja šansi”, rekla je Medojević.

Ona je kazala da se osobama starije životne dobi, socijalno ugroženima i osobama sa invaliditetom moraju obezbijediti ljekovi kako bi propisane terepije ljekara bile sprovedene.

Kako je dodala, država treba da uvede maksimalan iznos novca koje zdravstveno osigirani građani mogu za lijekove i medicinske preglede, tokom godine.

“Sve preko toga, mora se refundirati”, naglasila je Medojević.

Ona je navela da dječiji dodatak moraju imati sva djeca i da taj dodatak nikako ne bi smio biti ograničen na petoro djece u porodici.

“Visina ovog dodatka treba da zavisi od primanja roditelja, ne možemo biti pravedni i odgovorni, ako svi dobijaju isti iznos”, rekla je Medojević.

Ona je podsjetila da je nadoknada za nezaposlene porodilje 121 EUR, dodajući da taj iznos mora razvoj djece.

“Hrana i oprema za bebe su skupi pa bi se moglo razmisliti o uviđenju nulte stope poreza. Od najavljenih novčanih primanja za novorođenu djecu nema ništa. Sve to je stvarnost u državi koja ima negativan prirodni priraštaj”, rekla je Medojević.

Ona je navela da Crna Gora mora imati socijalnu penziju, ističući da je neprihvatljivo da postoje ljudi koji nakon 67. godine, kada se završava evidencija kod Zavoda za zapošljavanje, nemaju nikakvih prihoda i žive u nemaštini.

Kako je dodala, staračke nadoknade moraju pratiti rast minimalne penzije.

“Barem jedan član iz porodica koje žive u nemaštini, mora dobiti siguran posao za stalno. Onima kod kojih dođe do prekida zaposlenja, ne njihovom krivicom, mora se obezbijediti brzo vraćanje na korišćenja socijalne pomoći a ono mora biti dostupnija većem broju ugroženih što je moguće kroz slabljenje kriterijuma za njeno ostvarivanje”, smatra Medojević.

Ona je navela da je socijalna pomoć morala biti povećana sa povećanjem minimalne zarade i istakla da ta vrsta pomoći, kao i minimalne penzije, mora pratiti rast cijena i troškova života.

“Socijalna zaštita je prioritet svih socijalno odgovornih država posebno u vrijeme krize. Kod nas na žalost nije, nalazi se u okovima politike”, rekla je Medojević.

Ona je kazala da sva pomoć koju dobiju socijalno ugroženi mora biti pod jedinstvenim okvirom, kako bi bila transparentna i pravedna.

“Svi podaci o socijalno ugroženima moraju biti razmjenljivi među organizacijama, lokalnim samoupravama i organima države, koje pomažu ugroženima na bilo koji , kako bi sistem pomoći bio ujednačem prema svima kojima pomoć treba”, saopštila je Medojević.

Kako je dodala, Banka hrane je Ženskom klubu u Skupštini, prije godinu i po, predočila ideju o Savjetu za borbu protov siromaštva, koji je upravo trebao imati tu ulogu.

“Kao i mnogo naših ideja koje smo predstavili javnosti i mnogim ministrima socijalnog staranja koji du ovih 13 godina našeg rada se našli na tom važnom mjestu, ostali su pohvaljeni ali ne i realizovani”, rekla je Medojević.

