Počinje testiranje stacionarnih radarskih sistema u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) instaliralo je radarski uređaj Ekin Spotter G2 na raskrsnici ulica Jovana Tomaševića i 13. jula, u Podgorici, u cilju testiranja najsavremenijih tehnologija za detekciju brzine i prekršaja u saobraćaju, saopšteno je iz tog resora.

Iz MUP-a su rekli da je sistem ustupila kompanija MMSCODE iz Banja Luke.

„Time je MUP-u omogućeno da izvrši sveobuhvatnu procjenu tehničke funkcionalnosti i mogućnosti sistema u realnim uslovima“, navodi se u saopštenju.

Testni testni period, kako se dodaje, pruža priliku za sagledavanje svih prednosti koje sistem može donijeti u pogledu poboljšanja javne sigurnosti, efikasnosti u sprovođenju zakona i upravljanju i kontroli saobraćaja, te zaštiti oosba i imovine i unapređenju bezbjednosti građana.

Iz MUP-a su kazali da kontinuirano unapređuju kapacitete u svim segmentima i ulažu napore u pravcu unapređenja bezbjednosti saobraćaja, strateški planirajući efikasno upravljanje saobraćajem na teritoriji Crne Gore.

