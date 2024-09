Počinje akcija „Pojas za sve“

Podgorica, (MINA) – Uprava policije u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore, od subote do 30. septembra, organizovaće akciju „Pojas za sve“ u cilju podizanja svijesti kod učesnika u saobraćaju o korišćenju sigurnosnog pojasa.

Načelnik odjeljenja za bezbjednost drumskog saobraćaja Ilija Jašnjušević, na konferenciji za novinare, kazao je da se prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, korišćenjem sigurnosnog pojasa do 50 odsto mogu spriječiti smrtne posljedice.

“Taj podatak dovoljno govori koliko je bitno i važno da svi koji učestvuju u saobraćaju koriste pojas”, rekao je Janjušević.

On je kazao da će to biti stalna aktivnost službenika policije. “I na ovoj vrsti prekršaja ćemo nastojati da postignemo maksimalne rezulate”, dodao je Janjušević.

On je podsjetio da je zakonom propisana novčana kazna od 50 do 90 EUR za vozača i putnike u vozilu koji za vrijeme učestvovanja u saobraćaju ne koriste pojaseve.

Janjušević je rekao da su sankcionisali tu vrstu prekršaja. “Prošle godine smo sankcionisali 26.025, a za devet mjeseci ove godine 19.043 vozača”, kazao je Janjušević.

On je rekao da se ta aktivnost neće završiti nakon završetka kampanje.

“Već ćemo uložiti maksimalne napore da u narednom periodu podignemo stepen odnosno broj vozača i putnika u vozilu koji koriste sigurnosne pojaseve”, rekao je Janjušević.

On je kazao da je saobraćajna kultura u Crnoj Gori na niskom nivou.

“A kada je u pitanju korišćenje sigurnosnog pojasa ona je zabrinjavajuća”, rekao je Janjušević.

On je apelovao na sve učesnike u saobraćaju da budu mnogo odgovorniji i koriste pojaseve.

Janjušević je najavio pojačane kontrole po tom prekršaju.

“A ujedno i mogu najaviti i da ćemo u predstojećem izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja povećati novčane kazne za ovu vrstu prekršaja jer je neprihvatljivo da je nekome teško da veže pojas, a da time prihvata da u saobraćaju izgubi život ili da bude teško povrijeđen”, poručio je Janjušević.

On je naveo da akciju organizuju u saradnju sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore.

“Koji su prepoznali značaj ove kampanje i cilj nam je da podignemo svijest kod učesnika u saobraćaju zašto je bitno koristiti pojas, a što se tiče represivnih aktivnosti, one su nešto što nam nije prioritet ali sigurno neće izostati”, kazao je Janjušević.

Direktor Nacionalnog biroa osiguravača Boris Šaban rekao je da je aktuelna situacija u saobraćaju Crnoj Gori prilično kompleksna i zabrinjavajuća.

“Evidentan je pad saobraćajne kulture, povećan broj saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, kao i svjesno kršenje saobraćajnih propisa”, rekao je Šaban.

Prema njegovim riječima, povećan je i broj neregistrovanih i neosiguranih vozila.

“To ukazuje da je neophodna sveobuhvatna društvena akcija kako bi se ovi negativni trendovi smanjili i na kraju suzbili”, rekao je Šaban.

On je istakao da su aktivnosti koje sprovode pojedine institucije pohvalne, ali nedovoljne da se ozbiljan problem za cijelo društvo suzbije.

“Bezbjednost u saobraćaju mora biti jedan od prioriteta cjelokupne društvene zajednice”, rekao je Šaban.

To je, kako je naveo, bio i cilj saradnje Uprava policije i Nacionalnog biroa osiguravača kada su, pored ostalih, pokrenuli kampanju “Pojas za sve”.

“Ovom akcijom želimo da skrenemo pažnju vozačima i svim učesnicima u saobraćaju na značaj upotrebe pojasa”, rekao je Šaban.

Kako je istakao, podacima koje su naveli u flajerima izrađenim u okviru akcije, jasno se ukazuje na to da žele da podignu opšti nivo kulture u saobraćaju.

“Da apelujemo na građane da koriste pojaseve ne zbog kazni, već na prvom mjestu zato što je lična bezbjednost bitna”, kazao je Šaban.

On je rekao da će u narednom periodu, tokom kampanje, nastojati da dođu do građana i da im jasno pošalju poruku o tome zašto je bitno da koriste pojaseve.

Krajni cilj je, kako je naglasio, povećanje bezbjednosti na crnogorskim ulicama.

Na pitanje o prisustvu policijskih službenika na ulicama dok se dešavaju saobraćajne nesreće, Janjušević je istakao da nikada nijesu tvrdili da imaju dovoljan broj službenika saobraćajne policije, dodajući da su i oni nezadovoljni brojem i time koliko su prisutni na putevima i u gradovima.

Podsjećajući da službenici saobraćajne policije ne obavljaju samo poslove kontrole, iako im je to prioritetni zadatak, Janjušević je istakao da policijski službenici u broju koji je trenutno aktivan daju sve od sebe.

On je ukazao na izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima koje su nedavno usvojene, navodeći da očekuje da će vrlo brzo imati popunjenost službenika saobraćajne policije na nivou da budu prisutni u što je većoj mjeri na svim kritičnim dionicama.

“Svi treba da znamo da mi ne možemo biti prisutni na svakoj ulici gdje ima saobraćaja, ali sam siguran da ćemo nakon usvajanja izmjena i prijema novih službenika imati znatno veće prisustvo službenika policije što će imati za posljedicu poboljšanje stanja bezbjednosti u saobraćaju”, kazao je Janjušević.

