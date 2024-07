Počeo sastanak Milatovića i predstavnika dijela parlamentarnih partija

Podgorica, (MINA) – Sastanak predsjednika Jakova Milatovića sa predstavnicima dijela parlamentarnih partija počeo je u Vili Gorica.

Milatović je lidere parlamentarnih političkih subjekata pozvao na sastanak kako bi ih informisao o zaključcima razgovora koje je imao u Briselu sa partnerima iz Evropske unije.

Na sastanak su došli lideri Demokratske partije socijalista Danijel Živković, Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, Socijaldemokrata Damir Šehović, Force Genci Nimanbegu i Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović.

Sastanku prisustvuju i potpredsjednik Bošnjačke stranje Jasmin Ćorović i poslanica nezavisnog kluba Jevrosima Pejović.

Na sastanak nijesu došli predstavnici vladajućih Pokreta Evropa sad, Nove srpske demokratije, Demokratske Crne Gore, Demokratske narodne partije, Socijalističke narodne partije.

