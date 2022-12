Počeo protest ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Protest građana koji traže povlačenje Zakona o predsjedniku i hitan dogovor o izboru sudija Ustavnog suda i datumu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, počeo je na platou ispred Skupštine Crne Gore.

Skup, u organizaciji pokreta Ima nas, počeo je intoniranjem crnogorske himne.

Nebojša Mrvaljević iz Foruma Luča poručio je da više nema vremena za čekanje.

“Vrijeme je pokazalo s kim imamo posla, i u Vladi i Skupštini. Svi smo odgovorni pred sobom, precima i potomcima “, rekao je Mrvaljević.

Građani nose transparente sa porukama “Ima nas”, “Ne damo te Crna Goro”, “Nema više izbora, idemo na izbore”, “Ima nas, Za Crnu Goru, za EU”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS