Počelo okupljanje građana ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Učesnici protesta “Neka bude kazna neprestana”, sa koga će biti zatraženo hitno pooštravanje kazni za seksualne nasilnike, okupljaju se ispred Skupštine Crne Gore.

Organizatori protesta, Kosta Mijušković i Sara Vujisić, kazali su ranije da je to okupljanje nastavak protesta koji je organizovan ispred Gimnazije “Slobodan Škerović”, a povodom otkrivanja seksualnog uznemiravanja učenica i učenika u toj školi.

Kako je najavljeno, Mijušković i Vujisić će na protestu zatražiti hitne izmjene i pooštrenje kazni za sve seksualne nasilnike, predatore i pedofile.

Kod spomenika Kralju Nikoli okupilo se više destina građana, a pridružili su im se i studenti Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica.

Okupljeni nose parole “Iz učionica se čuje no pasaran”, “studentkinje protiv nasilja”, “Profesorimo ćutimo???”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS