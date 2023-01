Počele konsultacije o izboru sudija Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – U okviru Ustavnog odbora crnogorske Skupštine počele su konsultacije partija o izboru sudija Ustavnog suda, javlja Radio Crne Gore.

Predsjednica odbora Simonida Kordić kazala je da je važno da članovi tog skupštinskog tijela razmijene mišljenja, jer je Ustavni odbor instanca koja predlaže kandidate parlamentu.

Ona, kako prenosi portal RTCG, vjeruje da se može obezbijediti dvotrećinska većina za izbor četvoro sudija.

”Vjerujem da je politička svijest sazrela u vezi nužnosti kompletiranja Ustavnog suda, što je važno za građane Crne Gore, ali i za ukupnu političku stabilnost, kao realizaciju demokratskih izbornih procesa”, rekla je Kordić.

Poslanik Demokratske partije socijalista Luiđ Škrelja rekao je da ima dosta dobrih kandidata za izbor sudija Ustavnog suda.

“Tako da ne vidim nijedan razlog zašto se ne bismo dogovorili”, naveo je Škrelja.

Ustavni odbor je sredinom januara konstatovao da 26 kandidata ispunjavaju zakonske uslove za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore na osnovu javnog poziva od 25. decembra.

Kandidati se saslušavaju na sjednicama Ustavnog odbora, nakon čega će biti utvrđen predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda.

Na posljednjem glasanju u parlamentu niko od četiri predložena kandidata za sudije Ustavnog suda nije dobio potrebnu većinu, ni u prvom ni u drugom krugu glasanja.

Ustavni sud, od ukupno sedam, ima samo troje sudija i od septembra prošle godine nema kvorum za odlučivanje.

Sudije Ustavnog suda bira Skupština Crne Gore na 12 godina, dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika.

