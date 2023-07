Počela kampanja Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima

Podgorica, (MINA) – Međunarodna organizacija za migracije (IOM), u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP), organizovala je u 15 crnogorskih opština kampanju pod nazivom „Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima“ u cilju skretanja pažnje javnosti na tu negativnu pojavu.

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 30. jul proglašen je Međunarodnim danom borbe protiv trgovine ljudima.

Iz IOM-a su saopštili da se kampanja, koja je počela u četvrtak i trajaće do 1. avgusta ove godine, odvija u Podgorici, Ulcinju, Herceg Novom, Budvi, Kotoru, Tivtu, Baru, Nikšiću, Beranama, Kolašinu, Bijelom Polju, Rožajama, Pljevljima, na Cetinje i Žabljaku.

Kako su naveli, uz podršku tih opština postavljeni su štandovi putem kojih predstavnici MUP-a, u saradnji sa IOM-om, Crvenim krstom i nevladinim organizacijama – Crnogorski ženski lobi, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić i Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“, dijele informativni materijal i pružaju informacije o toj negativnoj društvenoj pojavi i službama za pomoć i podršku.

Iz IOM-a su rekli da je Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima prilika da se dodatno istakne važnost prepoznavanja te pojave i informišu građani, putnici i turisti koji borave u Crnoj Gori o vidovima prevencije, najzastupljenijim oblicima trgovine ljudima, ali i o pomoći koja im je dostupna ukoliko posumnjaju na to krivično djelo.

„IOM Crna Gora, u saradnji sa MUP-om, poziva sve građane da se pridruže kampanji „Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima“, kako bismo zajedno radili na suzbijanju tog ozbiljnog problema“, navodi se u saopštenju.

