Počela gradnja stanova za kotorske medicinare

Podgorica, (MINA) – Postavljanjem kamena temeljca danas je u kotorskom naselju Sutvara počela izgradnja stambenog objekta za zdravstvene radnike iz Kotora.

Iz Opštine Kotor saopšteno je da će medicinari dobiti 59 stambenih jedinica, koje će moći da kupe za 1.101 EUR po kvadratnom metru, shodno ugovoru o zajedničkoj izgradnji te opštine i Stambene zadruge zdravstvenih radnika „Zdravstvo“, potpisanom prošle godine.

„Opština Kotor ustupila je građevinsko zemljište čija vrijednost iznosi 853 hiljade EUR, a komunalno opremanje zemljišta takođe je doprinos lokalne samouprave“, navodi se u saopštenju.

Iz Opštine Kotor rekli su da su Ministarstvo zdravlja i stambena zadruga „Zdravstvo“ subvencionisali izgradnju objekta sa 418 hiljada EUR.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je prioritet lokalne samouprave da u gradu zadrži medicinare i ostale zaposlene u javnoj upravi, koji radom snažno doprinose čitavoj zajednici.

On je kazao da je Kotor regionalni zdravstveni centar i da veliki broj medicinskih radnika teško da sa svojim platama može da riješi stambeno pitanje.

„O ovome se u gradu pričalo decenijama, no danas smo krenuli u realizaciju. Naša misija je da se više nikada ne ponovi da sugrađani koji decenijama brinu o našem zdravlju i životima u penziju odu kao podstanari, u teškim okolnostima, bez riješenog stambenog pitanja“, naglasio je Jokić.

Vršiteljka dužnsoti direktorice Stambene zadruge zdravstvenih radnika Crne Gore „Zdravstvo“, Maja Radišić kazala je da imaju uspješnu saradnju sa Opštinom Kotor i da vjeruje da je ovo samo prvi u nizu zajedničkih projekata.

Ona je rekla da je posebno zadovoljna što je Opština Kotor prepoznala značaj projekta i što partnerski učestvuje u njegovoj realizaciji sa Ministarstvom zdravlja i zadrugom.

Radišić je dodala da pravo na kupovinu imaju svi zdravstveni radnici zaposleni u sistemu javnog zdrastva sa teritorije opštine Kotor.

Iz Opštine Kotor rekli su da je gradnja stambenog objekta povjerena konzorcijumu kojeg čine kompanije „Dadi gradnja“ i „Angelini“.

Kako su naveli, rok završetka radova je 16. mart 2026. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS