Pobjednici onlajn kviza o EU posjetili Vladu

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore, kroz IPA fondove i brojne programe, već sada osjećaju koristi od procesa pristupanja, a te mogućnosti biće daleko veće kad država postane članica Evropske unije (EU), poručili su pobjednici onlajn /online/ kviza “Koliko znaš o EU?”.

U kvizu, koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade – Sektor za informisanje javnosti o EU i pristupanju Uniji, učestvovalo je 60 učenika.

Pobjednici kviza su učenica osmog razreda Osnovne škole (OŠ) „Štampar Makarije“ iz Podgorice, Mina Vrbica i učenici devetog razreda OŠ “Milan Vuković” iz Herceg Novog i „Sutjeska” iz Podgorice, Luka Dubanek i Dimitrije Boljević.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade saopštili su da su njih troje i još desetoro najbolje plasiranih učesnika kviza danas primili generalni sekretar Vlade Boris Marić, koordinatorka rada Ministarstva evropskih poslova (MEP) Ana Novaković Đurović i državna sekretarka u tom resoru Milena Žižić.

Kako su naveli, učenike je, takođe, pozdravio i predsjednik Vlade Dritan Abazović.

Marić je upoznao osnovce sa funkcionisanjem Vlade, radom sjednica i ciljevima kojima Vlada teži.

On je istakao da su oni napredna, generacija tehnološkog napretka i budući građani EU.

Marić je pozvao učenike da prate rad Vlade i proces evropske integracije, postavljaju pitanja i budu aktivni građani.

Novaković Đurović je navela da su osnovci pokazali veliko znanje kada je u pitanju proces pridruživanja EU.

Ona je dodala da su ih osnovci oduševili ambicijom i interesovanjem za taj proces.

“To su pokazali i velikim učešćem u našem onlajn kvizu “Koliko znaš o EU?”. Zaista je bio jedan divan dan”, navela je Novaković Đurović.

Ona je poručila da će se MEP, u okviru svojih aktivnosti, potruditi da ima što više aktivnosti sa osnovcima.

“Jer i današnji dan je potvrdio da na mladima, bez dileme, ostaje svijet, i da će oni nositi dalje ovaj proces“, kazala je Novaković Đurović.

Iz Vlade su rekli da su osnovci, kao glavne prednosti članstva u EU, istakli mogućnost školovanja na prestižnim fakultetima u državama članicama Unije, putovanja bez granica, veća finansijska sredstva iz EU fondova, koji će Crnoj Gori biti na raspolaganju nakon stupanja u članstvo.

“Kao i pogodnosti za proizvođače poljoprivrednih proizvoda, koji će proizvode plasirati na evropskom trištu, bolje standarde i demokratiju i generalno, mogućnosti za napredovanje i bolji život svih građana”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je učenike zanimalo da saznaju šta Vlada radi na jačanju sajber sigurnosti, koji su izazovi na putu prema članstvu u EU, kao i koliko je Vlada otvorena prema inicijativama za participaciju građana u donošenju odluka.

Vrbica je kazala da je bilo lijepo iskustvo posjetiti Vladu.

„Mislim da bi trebalo da se organizuje više ovakvih kvizova i da mladima pokažemo i da nauče nešto više o EU“, rekla je Vrbica.

Dubanek, koji je osvojio drugo mjesto na kvizu, kazao je da je zadovoljan organizacijom događaja.

„Značajno mi je što sam čuo mišljenja mojih vršnjaka o pristupanju Crne Gore EU“, poručio je Dubanek.

