Plate i dalje najveći problem medijskih radnika

Podgorica, (MINA) – Niska prosječna plata u odnosu na državni nivo i dalje je najveći problem novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Sindikata medija Crne Gore (SMCG) Radomir Kračković.

On je kazao da je to ostao najveći problem sa kojim se suočavaju medijski radnici, iako je materijalni položaj značajnog dijela tih radnika popravljen tokom prošle godine.

Kračković je istakao da je materijalni položaj dijela medijskih radnika poboljšan zahvaljujući velikoj borbi zaposlenih, pojedinačnih sindikata u medijima i SMCG.

„I pored svih tih dobrih stvari, generalno najveći problem novinara i medijskih radnika je i dalje niska prosječna plata u odnosu na onu na nivou države i u odnosu na značaj naše profesije za društvo“, rekao je Kračković agenciji MINA.

Kako je kazao, istraživanje SMCG iz prošle godine pokazalo je da i dalje više od polovine zaposlenih u medijima na nivou cijele države prima platu manju od prosječne u Crnoj Gori, koja je tokom 2023. godine premašila 800 EUR.

„Zbog toga je čak 40 odsto novinara u Crnoj Gori, po našoj anketi, prinuđeno da radi još jedan posao, odnosno da radi za dvije ili više redakcija“, naveo je Kračković.

On smatra da značajan problem za novinare i medije predstavljaju i politički pokušaji da se mediji i novinari disciplinuju i pišu pohvalno, dok se drugi etiketiraju kao kriminalni.

„Novinari moraju ostati nezavisni i kritički posmatrati sve pojave u društvu ako želimo da sačuvamo profesionalizam u našem radu i objektivno informišemo javnost“, naglasio je Kračković.

On je podsjetio da je prošle godine zabilježen prvi štrajk zaposlenih u Javnom servisu koji je predvodio Sindikat zaposlenih RTCG, koji je dio SMCG.

„Zahvaljujući tom štrajku i visemjesečnim pregovorima sindikata sa menadžmentom, plate u Javnom servisu povećane su od 15 do 40 odsto“, rekao je Kračković.

Kako je kazao, zarade su povećane i u jednom dijelu lokalnih javnih emitera zahvaljujući insistiranju zaposlenih i sindikata.

„Nadamo se da će do toga doći i u ostalim javnim servisima na lokalnom nivou, u kojima su zarade najmanje u državi“, naveo je Kračković.

On je naglasio da su na isti način povećane i plate u jednom dijelu privatnih medija.

„Televizija Vijesti deset do 15 odsto, dnevni list Vijesti – najniže plate do 600 EUR povećane su deset odsto, a u ovim medijima i Televiziji Nova M, čiji je većinski ili stoprocentni vlasnik Junajted medija grupa, kao i prethodnih godina isplaćene su 13. plate u visini od 50 odsto zarade“, rekao je Kračković.

On je podsjetio da od 1. jula prošle godine novinari i medijski radnici primaju uvećane dnevnice za rad nedjeljom od 80 odsto, a što su ispregovarali nacionalni sindikati sa poslodavcima.

Kračković je kazao da je SMCG tokom prošle godine registrovao 16 napada na novinare i medije.

On je istakao da je dobro što nije bilo fizičkih napada, ali loše je što raste broj onlajn /online/ prijetnji.

„Policija i Tužilaštvo su procesuirali i riješili dio slučajeva, neke vrlo ekspresno, i pokazali proaktivnost u tom dijelu, ali zabrinjava njihovo nereagovanje u slučajevima starih, a sad i novih prijetnji novinarki M portala Danici Nikolić“, naveo je Kračković.

On je podsjetio da je tokom prošle godine konačno, nakon pet godina, podignuta optužnica i za pokušaj ubistva novinarke Olivere Lakić.

Kračković je naglasio da još nema novih detalja u istrazi ubistva Duška Jovanovića.

On je kazao da su tokom prošle godine SMCG i Sindikat informativne, grafičke i izdavačke djelatnosti ponovo počeli pregovore sa Unijom poslodavaca o usvajanju novog Granskog kolektivnog ugovora (GKU), ali da, nažalost, pomaka tu nije bilo.

Prema riječima Kračkovića, pomaka nije bilo jer je za poslodavce, odnosno vlasnike medija, neprihvatljiv veliki dio predloga sindikata.

„U ovoj godini ponovo ćemo pokušati da pregovaramo s ciljem da obezbijedimo poboljšanja položaja najranjivije grupe zaposlenih u medijima, odnosno onih koji tokom prošle godine nijesu osjetili boljitak, ali i takođe da obezbijedimo veći obim prava svim novinarima i medijskim radnicima“, poručio je Kračković.

On je naglasio da je, zahvaljujući naporima SMCG, usvajanje GKU ušlo kao jedan od ciljeva i u prvu Medijsku strategiju u Crnoj Gori, koju je nedavno usvojila Vlada.

„To znači da će i ovo pitanje morati da bude riješeno“, istakao je Kračković.

On je kazao da se, prema njegovim informacijama, odredba o uvećanim dnevnicama za rad nedjeljom u medijima poštuje u najvećim i najznačajnijim medijima u Crnoj Gori, ali da su neki kasnije počeli sa primjenom te odredbe ili smanjili broj ljudi koji rade nedjeljom, kako bi smanjili trošak za tu stavku.

„Međutim, u Crnoj Gori je sada već skoro 230 medija i nemamo podatke za sve, pa sumnjamo da se ova odredba dosljedno poštuje u mnogim manjim medijima ili portalima“, rekao je Kračković i poručio da će SMCG svakako insistirati na dosljednom poštovanju te odredbe.

