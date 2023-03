Picula šef misije EP na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula biće šef misije EP koja će posmatrati sprovođenje predsjedničkih izbora zakazanih za 19. mart.

Iz kabineta Picule saopštili su da sedmočlana misija EP u Crnu Goru stiže 16. marta.

Kako su naveli, članovi misije u Podgorici će održati sastanke sa Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i ambasadorkom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom.

Iz Piculinog kabineta rekli su da će se članovi misije sastati i sa ambasadorima zemalja članica EU akreditovanim u Crnoj Gori i sa predstavnicima drugih međunarodnih organizacija, kao što je misija Savjeta Evrope.

Picula je ocijenio da će izbori, koji će za nešto više od dvije sedmice biti održani u Crnoj Gori, zasigurno biti obilježeni polarizacijom koja, kako je kazao, već više od dvije godine paralizuje politički život najnaprednije zemlje kandidatkinje za članstvo u EU.

“Na nama je, kao misiji, da pratimo legalnost sprovođenja izbora, kao i okolnosti njihovog sprovođenja”, kazao je Picula.

Kako je saopšteno, sa predstavnicima lokalnih i međunarodnih organizacija Picula i članovi misije održaće sastanak na teme izbornog zakonodavstva i praćenja sprovođenja izbornog procesa, analiziraće i kampanje kandidata, kao i medijsko praćenje izbora.

Navodi se da će se Picula i članovi misije, takođe, susresti sa kandidatima za predsjednika Crne Gore.

“Na sami dan izbora, posmatraće sprovođenje izbora u Podgorici”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će Picula i članovi misije, sa kolegama iz Savjeta Evrope i ODIHR-a, u ponedjeljak poslije izbora održati sastanak sa preliminarnom analizom rezultata.

“Nakon toga biće održana zajednička konferencija za novinare na kojoj će dati ocjenu sprovođenja izbora”, najavili su iz Piculinog kabineta.

