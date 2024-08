PES: Za razliku od DPS-a građane informišemo plaćenom uslugom Pošte

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) ugovorio je i platio komercijalnu uslugu Pošte Crne Gore, kako bi građanima prezentovao osnovne mjere programa Evropa sad 2, saopšteno je iz te partije.

Šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić kazao je da je crnogorskim građanima jutros, uz račune za struju, dostavljen politički program PES-a i ocijenio da se radi o brutalnoj zloupotrebi javnih preduzeća u susret lokalnim izborima.

Iz PES-a su u reagovanju naveli da je razumljiva panika Nikolića, koji je danas obznanio da je PES štampao materijal u kom građanima prezentuje osnovne mjere programa Evropa sad 2.

Kako su rekli iz PES-a, ono što čudi je da Nikolić uznemirava javnost navodnom zloupotrebom nekog državnog resursa, konkretno Pošte Crne Gore.

„Istina je da je PES iskoristio komercijalnu uslugu Pošte Crne Gore, istu ugovorio i platio po cjenovniku, što se može vidjeti na računu koji prilažemo“, navodi se u reagovanju PES-a.

Nikolić je, kako su kazali, taj zaključak vjerovatno donio misleći da PES radi ono što je bio manir DPS-a dok je bio na vlasti.

Iz PES-a su rekli da DPS nije mario za komunikaciju sa građanima, „pa su djelove njihovog programa saznali uglavnom iz transkripata SKY aplikacije“.

„Iako žalimo što je DPS staru podvalu da program Evropa sad 2 ne postoji zamijenio novom, najvažnije je da informacije o našem programu, pravovremeno i precizno predočimo onima na čiji standard će pozitivno uticati“, navodi se u reagovanju.

