PES: Vlada da prihvati ostavku Milovića

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) pozvao je Vladu da prihvati ostavku ministra pravde Andreja Milovića.

Milović je ranije pozvao premijera Milojka Spajića da Skupštini predloži njegovo razrješenje.

“Nakon zahtjeva ministra pravde da predsjednik Vlade uputi predlog Skupštini za njegovu smjenu, pozivamo aktuelnu Vladu da prihvati ostavku Milovića”, naveli su iz PES-a.

Iz te partije su u saopštenju podsjetili da su nadležni organi pokreta donijeli jednoglasnu odluku o isključenju nakon što je Milović u kontinuitetu zastupao stavove koji nisu usaglašeni sa partijom.

“Pa je na kraju ovakav scenario sasvim očekivan i realan”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su odluke koje se odnose na ekstradicione postupke, zastupanje politika koje nihesu bliske partiji koja ga je kandidovala za člana Vlade, neki od postupaka koji su uticali na status Milovića u PES-u.

“Međutim, nakon što je isključen iz partije, službenici Ministarstva pravde su posvećeno radili na izradi IBAR zakona, dok je resorni ministar u ključnoj sedmici boravio u višednevnoj posjeti SAD-u, što nije uticalo na rad i doprinos odgovornih službenika ministarstva pravde”, rekli su iz PES-a.

Oni su Miloviću zahvalili na radu i doprinosu koji je dao u izbornim kampanjama kao funkcioner PES-a.

